События

09:44 10.12.2021

ГБР разоблачило бизнесмена и таможенного брокера на неуплате налогов на 7,6 млн грн

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ГБР разоблачило бизнесмена и таможенного брокера на неуплате налогов на 7,6 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований сообщили директору одной из коммерческих структур Киевской области и таможенному брокеру о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 7,6 млн грн.

"Установлено, что в течение 2018-2020 гг. организаторы схемы при подаче документов для растаможки сознательно указывали неправильный код продукции согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности. Это привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на 7,6 млн грн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Злоумышленникам инкриминируется ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (425 тыс. грн) с конфискацией имущества.

Теги: #гбр #неуплата_налогов
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