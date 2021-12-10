Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден, как и ожидалось, провёл телефонный разговор с лидерами "бухарестской девятки", чтобы обсудить с ними свой недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в пятницу Белый дом.

В сообщении канцелярии Байдена отмечается, что беседа продлилась 40 минут.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной и необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников", - говорится в сообщении.

Согласно ему, Байден подчеркнул приверженность США продолжению "тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами по мере того, как мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога".

"Бухарестской девяткой" называют группу стран-членов НАТО из Восточной Европы. О том, что разговор Байдена с лидерами этих стран пройдёт в четверг, ранее на этой неделе сообщали в Белом доме.