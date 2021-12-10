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08:32 10.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 268 млн 549 тыс. 854, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 287 тыс. 534 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 661 тыс. 145 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 794 тыс. 649.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 674 тыс. 643. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 474 тыс. 479 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 177 тыс. 59 заболевших, из них умерли 616 тыс. 457 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 680,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 442 человек, Индии - 339, Бразилии - 2 тыс. 871.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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