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08:27 10.12.2021

Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО

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Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО

Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами государств восточного крыла НАТО президент США Джо Байден пообещал в случае необходимости перебросить в страны альянса дополнительные войска.

"Байден подчеркнул, что из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) было трудно понять, какие на самом деле планы у России. Важно было показать, что за каждым шагом следует ответный шаг. Байден также подчеркнул: есть рычаги экономические, финансовые, при необходимости - военные. В случае необходимости в страны НАТО будут переброшены дополнительные войска, а куда их дислоцировать - это решение стран НАТО", - сказал Карис в пятницу порталу телерадиовещания ERR о состоявшемся накануне телефонном разговоре Байдена с главами восточноевропейских государств - членов НАТО.

Отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что дополнительные войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, Карис отметил: "Я понял из сегодняшнего разговора, что когда возникнет необходимость, это будет сделано. Но сегодня, завтра или через месяц - в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось".

"Послание Байдена восточным странам (НАТО) было ясным: все решения, касающиеся безопасности, принимаются вместе, и нет такого, что есть восточное крыло, западное крыло, южное крыло и северное крыло - решения принимаются всем НАТО, это касается и тематики Украины", - добавил Карис.

"Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья (устава) НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал президент Эстонии.

Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.

Теги: #сша #безопасность #эстония #нато
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