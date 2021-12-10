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08:19 10.12.2021

Во Франции на воду спущен первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

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Во Франции на воду спущен первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

Во Франции на воду спустили первый катер, построенный для украинских пограничников, который после испытаний прибудет в Украину, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины. В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В информации отмечается, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.

Подчеркивается, что в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Теги: #катер #франция #спуск
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