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08:16 10.12.2021

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 456 человек, 442 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 456 человек, 442 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 11 327 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 24 456 человек, 442 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 14 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19. За сутки 09 декабря в Украине: зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 010, медработников – 214); 157 728 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 551 человек; летальных исходов – 442; поправилось – 24 456 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

В информации отмечается, что 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

Днем ранее, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 543 684 человека; выздоровело – 3 158 426 человек; летальных исходов 90 343.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности проведено 26 284 188 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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