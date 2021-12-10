События

08:00 10.12.2021

Генсек ООН принял приглашение посетить Олимпийские игры в Пекине

1 мин читать
Генсек ООН принял приглашение посетить Олимпийские игры в Пекине

Генсек ООН Антониу Гутерриш принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на посещение Олимпийских игр в Пекине, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, генсек ООН "получил приглашение от МОК посетить зимние игры в Пекине и принял его".

Решение Гутерриша отправиться на Олимпиаду в Пекин прозвучало на фоне того, как ряд стран решил объявить дипломатический бойкот.

Так, ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Австралия, Великобритания и Канада. Предлогом для этого решения они называли нарушение в Китае прав человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В Пекине дипломатический бойкот назвали бесполезным мероприятием, указав, что "спорт не имеет ничего общего с политикой".

Теги: #генсек #олимпиада #пекин #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 09.12.2021
Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

12:23 09.12.2021
Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

09:29 07.12.2021
Талибы просят предоставить им место в ООН

Талибы просят предоставить им место в ООН

07:39 07.12.2021
Япония примет решение об участии официальных лиц в Олимпиаде в Пекине с позиции собственных интересов

Япония примет решение об участии официальных лиц в Олимпиаде в Пекине с позиции собственных интересов

04:35 07.12.2021
Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекине, спортсмены примут участие в соревнованиях - Белый дом

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекине, спортсмены примут участие в соревнованиях - Белый дом

09:42 06.12.2021
США могут на неделе объявить о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады

США могут на неделе объявить о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады

08:43 04.12.2021
ООН запросила около $375 млн для оказания помощи внутренним беженцам в Афганистане

ООН запросила около $375 млн для оказания помощи внутренним беженцам в Афганистане

11:19 01.12.2021
Зеленский: Украина ожидает от ООН статуса международной организации для "Крымской платформы"

Зеленский: Украина ожидает от ООН статуса международной организации для "Крымской платформы"

05:43 01.12.2021
Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

11:23 30.11.2021
КНР рассчитывает провести Олимпиаду в Пекине по графику, несмотря на "омикрон"

КНР рассчитывает провести Олимпиаду в Пекине по графику, несмотря на "омикрон"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 456 человек, 442 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

ПОСЛЕДНЕЕ

Этический совет не предоставил список кандидатов на должности членов ВСП

Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО

Во Франции на воду спущен первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 456 человек, 442 умерло – Минздрав

Вследствие непогоды обесточено 107 населенных пунктов в трех областях

Совет ЕС решил, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного вхождения в Шенгенское пространство

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

10 декабря: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА