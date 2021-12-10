Вследствие непогоды обесточено 107 населенных пунктов в трех областях

Из-за сильного ветра обесточено 107 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.