События

07:48 10.12.2021

Вследствие непогоды обесточено 107 населенных пунктов в трех областях

1 мин читать
Вследствие непогоды обесточено 107 населенных пунктов в трех областях

Из-за сильного ветра обесточено 107 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:34 09.12.2021
В пяти областях Украины обесточено 148 населенных пунктов вследствие непогоды

В пяти областях Украины обесточено 148 населенных пунктов вследствие непогоды

08:28 07.12.2021
Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

06:51 07.12.2021
Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

07:57 04.12.2021
Вследствие непогоды обесточено 130 населенных пунктов в двух областях

Вследствие непогоды обесточено 130 населенных пунктов в двух областях

11:17 03.12.2021
Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

07:28 03.12.2021
Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

08:00 01.12.2021
Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

07:34 30.11.2021
Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях

Из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях

06:41 28.11.2021
В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве утром воскресенья ожидается туман, видимость 200-500 м

15:03 21.11.2021
В Беларуси от сильного ветра пострадали более 220 населенных пунктов

В Беларуси от сильного ветра пострадали более 220 населенных пунктов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек ООН принял приглашение посетить Олимпийские игры в Пекине

Совет ЕС решил, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного вхождения в Шенгенское пространство

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

10 декабря: Какой сегодня праздник

Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

Rocket выходит на рынок Испании, Венгрии и начинает работу в Марселе

Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Школьники в Дании перейдут на дистанционное обучение, а время работы клубов и ресторанов будет ограничено

Украина в ТКГ предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, Россия отвергла предложения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА