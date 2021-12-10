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07:34 10.12.2021

Совет ЕС решил, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного вхождения в Шенгенское пространство

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Совет ЕС решил, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного вхождения в Шенгенское пространство

Хорватия становится полным членом Шенгенского пространства с отменой паспортного контроля на ее границах с другими шенгенскими странами, решил в четверг Совет Европейского союза.

"Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений", - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

С момента вступления Хорватии в ЕС к ней применяются все положения Шенгенской конвенции за исключением тех, что отменяют контроль на внутренних границах шенгенского пространства. То есть на ее сухопутных границах с Венгрией и Словенией до сих пор проверяют паспорта, а в аэропортах и морских портах шенгенских стран пассажиры из Хорватии проходят как нешенгенские.

Для отмены этого контроля страна должна была пройти проверку на соответствие всем условиям. "Шенгенская оценка" Хорватии проводилась с 2016 по 2020 годы, и в нынешнем году Еврокомиссия закрыла досье.

Теги: #ес #хорватия #шенген
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