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07:15 10.12.2021

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

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За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранение получили двое украинских военнослужащих. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 9 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В информации подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы

"По состоянию на 7.00, 10 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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