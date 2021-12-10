Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали 56,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщают в четверг французские СМИ.

По сравнению со средой показатель заболеваемости во Франции снизился. Накануне в стране выявили свыше 61,3 тыс. случаев, что стало самым высоким с ноября прошлого года показателем.

Больше всего случаев коронавируса на 100 тыс. жителей фиксируют во французских регионах Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

За сутки во Франции впоследствии COVID-19 скончались 130 человек.

Между тем, в Великобритании за последние 24 часа выявили 50,8 тыс. новых случаев. Днем ранее прирост также превысил показатель в 50 тыс. и составил 51,3 тыс.

От коронавируса в Великобритании за сутки скончались 148 человек.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении системы COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.

"Мы вводим в обязательном порядке COVID-пропуска в ночные клубы и заведения, где собирается большое количество людей, включая заведения, которые вмещают более 500 человек в закрытом помещении, и на открытом пространстве с сидячими местами для более чем 4 тыс. человек, а также в любые другие заведения, которые вмещают более 10 тыс. человек", - сказал он.

Также британцы в обязательном порядке будут должны носить маски в общественных местах, включая театры, рестораны и кинотеатры. С понедельника 13 декабря британцам рекомендуется работать удаленно из дома.