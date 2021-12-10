События

06:50 10.12.2021

Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

2 мин читать
Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали 56,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщают в четверг французские СМИ.

По сравнению со средой показатель заболеваемости во Франции снизился. Накануне в стране выявили свыше 61,3 тыс. случаев, что стало самым высоким с ноября прошлого года показателем.

Больше всего случаев коронавируса на 100 тыс. жителей фиксируют во французских регионах Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

За сутки во Франции впоследствии COVID-19 скончались 130 человек.

Между тем, в Великобритании за последние 24 часа выявили 50,8 тыс. новых случаев. Днем ранее прирост также превысил показатель в 50 тыс. и составил 51,3 тыс.

От коронавируса в Великобритании за сутки скончались 148 человек.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении системы COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.

"Мы вводим в обязательном порядке COVID-пропуска в ночные клубы и заведения, где собирается большое количество людей, включая заведения, которые вмещают более 500 человек в закрытом помещении, и на открытом пространстве с сидячими местами для более чем 4 тыс. человек, а также в любые другие заведения, которые вмещают более 10 тыс. человек", - сказал он.

Также британцы в обязательном порядке будут должны носить маски в общественных местах, включая театры, рестораны и кинотеатры. С понедельника 13 декабря британцам рекомендуется работать удаленно из дома.

Теги: #коронавирус #франция #заболеваемость #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:24 10.12.2021
Школьники в Дании перейдут на дистанционное обучение, а время работы клубов и ресторанов будет ограничено

Школьники в Дании перейдут на дистанционное обучение, а время работы клубов и ресторанов будет ограничено

20:19 09.12.2021
Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

19:36 09.12.2021
Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

19:32 09.12.2021
Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

18:44 09.12.2021
Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

13:45 09.12.2021
Штамм "омикрон" в Украине не выявлен, заболеваемость COVID-19 вызывает вирус "дельта" - Кузин

Штамм "омикрон" в Украине не выявлен, заболеваемость COVID-19 вызывает вирус "дельта" - Кузин

12:23 09.12.2021
Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

10:28 09.12.2021
В Румынию в ближайший месяц можно будет свободно въехать только с сертификатом о вакцинации и отрицательным тестом на COVID-19

В Румынию в ближайший месяц можно будет свободно въехать только с сертификатом о вакцинации и отрицательным тестом на COVID-19

09:30 09.12.2021
Штамм "омикрон" заразнее, чем "дельта", но болезнь протекает легче - исследование

Штамм "омикрон" заразнее, чем "дельта", но болезнь протекает легче - исследование

08:36 09.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 267,8 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 267,8 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

10 декабря: Какой сегодня праздник

Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

Rocket выходит на рынок Испании, Венгрии и начинает работу в Марселе

Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Украина в ТКГ предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, Россия отвергла предложения

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Резников: Украинский корабль "Донбасс" выполнял свою работу в акватории Азовского моря на абсолютно законных основаниях

Корабль "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря не нарушал – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА