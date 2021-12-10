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05:46 10.12.2021

Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

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Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с заместителем министра иностранных дел Канады Сандрой Маккарделл ситуацию безопасности на Донбассе и у границ Украины, а также прогнозы ее развития.

По информации пресс-службы ОП, Машовец проинформировал собеседницу об усложнении ситуации на Донбассе и сосредоточении Российской Федерацией вдоль украинской границы вооруженной группировки, готовой к применению против Украины. Он акцентировал внимание на проведении Россией в текущем году ряда учений, которые потенциально были направлены против Украины, асимметричности действий РФ и использовании ею территории Беларуси для возможного расширения агрессии.

Со своей стороны Маккарделл отметила, что Канада тщательно отслеживает ситуацию вокруг границ Украины, прилагает усилия на международных площадках для ее стабилизации, а также способствует консолидации позиций стран НАТО для обеспечения безопасности на Европейском континенте.

Она заверила в неизменной поддержке Украины и готовности и дальше углублять двустороннее сотрудничество, имеющее стратегический характер.

Стороны договорились продолжить активный диалог по безопасности на Донбассе и вблизи восточных границ Украины.

Теги: #россия #канада #угроза
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