Машовец и замглавы МИД Канады обсудили ситуацию на востоке и у границ Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с заместителем министра иностранных дел Канады Сандрой Маккарделл ситуацию безопасности на Донбассе и у границ Украины, а также прогнозы ее развития.

По информации пресс-службы ОП, Машовец проинформировал собеседницу об усложнении ситуации на Донбассе и сосредоточении Российской Федерацией вдоль украинской границы вооруженной группировки, готовой к применению против Украины. Он акцентировал внимание на проведении Россией в текущем году ряда учений, которые потенциально были направлены против Украины, асимметричности действий РФ и использовании ею территории Беларуси для возможного расширения агрессии.

Со своей стороны Маккарделл отметила, что Канада тщательно отслеживает ситуацию вокруг границ Украины, прилагает усилия на международных площадках для ее стабилизации, а также способствует консолидации позиций стран НАТО для обеспечения безопасности на Европейском континенте.

Она заверила в неизменной поддержке Украины и готовности и дальше углублять двустороннее сотрудничество, имеющее стратегический характер.

Стороны договорились продолжить активный диалог по безопасности на Донбассе и вблизи восточных границ Украины.