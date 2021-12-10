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02:24 10.12.2021

Школьники в Дании перейдут на дистанционное обучение, а время работы клубов и ресторанов будет ограничено

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Школьники в Дании перейдут на дистанционное обучение, а время работы клубов и ресторанов будет ограничено

 

 

 

 

Лондон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Дании переводят школьников до 10-го класса на дистанционное обучение на период до рождественских каникул, ограничили время работы ночных клубов, баров и ресторанов до полуночи в рамках борьбы с пандемией COVID-19, сообщает в четверг The Guardian.

"Новый вариант (коронавируса, "омикрон" - ИФ) влечет за собой значительный риск критической перегрузки службы здравоохранения, и именно поэтому мы сейчас должны сделать все, что в наших силах", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен также объявила о запрете на проведение концертов, на которых собирается больше 50 человек, и потребовала, чтобы посетители ресторанов носили маски, когда они не принимают пищу. Она также рекомендовала, чтобы люди работали из дома, информирует The Guardian.

Меры вступят в силу в пятницу и продлятся четыре недели, отмечает The Guardian.

 

 

Теги: #коронавирус
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