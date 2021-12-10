Украина в ТКГ предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, Россия отвергла предложения

Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, представители России категорически отвергли оба предложения, сообщили в Украинской делегации.

"7 декабря 2021 года прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых Украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы: Возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020; открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которое с украинской стороны открыто с ноября 2020 года; взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы уволить в ближайшем будущем около 60 человек", – говорится на аккаунте делегации в Телеграмм канале в ночь на пятницу.

Подчеркивается, что эти же вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. "К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – сказано в сообщении.

"9 декабря 2021 г. на внеочередном заседании ТКГ Украиной, с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня, было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию) как независимой стороной. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией", – отметили в делегации.

Кроме того, предложения Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также были отвергнуты Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Украина в ТКГ предложила провести гуманитарный обмен до 60 удерживаемых лиц к Новому году

По информации спикера Украинской делегации Алексея Арестовича, российской стороне было предложено три варианта обмена: выдачу 13-ти, 24-х или 60-ти лиц.

"Все эти люди готовы к обмену, их местонахождение установлено. Они прошли процедуру так называемой процессуальной очистки (снятия судимостей – ИФ)", - сообщил Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что, в соответствии с украинским законодательством процедура процессуальной очистки, на которой настаивает российская сторона в отношении удерживаемых, возможна только после того, как то или иное лицо заявит о своем местонахождении и получит приговор суда. После этого оно может быть помиловано и возвращено в рамках обмена или освобождения.

"В случае, когда некоторые такие лица скрываются и не сообщают (о местонахождении – ИФ) согласно украинскому законодательству, Украина не может их ни осудить заочно, ни очно, ни помиловать. А РФ требует помилования от президента Украины не осужденных людей. Это противоречит нашему законодательству и Конституции", - сказал Арестович.

Он также добавил, что в случае готовности РФ к обмену, она также должна предоставить информацию о лицах, которых готова выдать со своей стороны.