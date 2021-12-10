Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", сообщил Белый дом.

"Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", - говорится в пресс-релизе по результатам разговора на сайте Белого дома в четверг.

Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия - лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов сотрудничать в поддержку мер по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений, в поддержку Нормандского формата", - указывается в сообщении Белого дома.