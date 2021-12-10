Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Президент США Джозеф Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ, сообщил Белый Дом.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников агрессивными действиями России по отношению к Украине и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома в четверг.