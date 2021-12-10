Резников: Украинский корабль "Донбасс" выполнял свою работу в акватории Азовского моря на абсолютно законных основаниях

Министр обороны Украины Алексей Резников считает передвижение украинского корабля "Донбасс" в Азовском море законным, так как оно является акваторией совместного использования Украины и РФ.

"Было заявление российской стороны провокационное... это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу. Находилось в 18 морских милях, это более 33 км в Азовском море, которое является морем совместного использования. То есть, мы на абсолютно законных основаниях там находились", – сказал Резников в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.

Он подчеркнул, что провокационное заявление было сделано российскими спецслужбами именно во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

"Я хочу сообщить, что угрозы для нашего корабля, экипажа нет. Он уже почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло", – отметил министр.

"Сегодня продолжается гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", – добавил Резников.

Ранее ФСБ РФ заявило, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс Далее российские военные констатировали, что корабль "на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

В штабе Операции объединенных сил опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря.

"Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.