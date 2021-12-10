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00:08 10.12.2021

Корабль "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря не нарушал – штаб ООС

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Корабль "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря не нарушал – штаб ООС

В штабе ООС опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря.

"Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.

Ранее ФСБ РФ заявило, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс Далее российские военные констатировали, что корабль "на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

 

Теги: #позиция #корабль #россия #украина
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