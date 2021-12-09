США будут активным участником мирного процесса по Донбассу - Ермак

Соединенные Штаты Америки приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя телефонные переговоры президентов США и Украины.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будут происходить – это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быт параллельный трек вместе с Нормандским форматом, потому что нужно безусловно уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти годы многое сделали", - передал Ермак слова Байдена в эфире программы "Право на владу" в четверг.

По словам Ермака, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии.

"И мы будем активно работать над проведением саммита в Нормандском формате", - добавил он.