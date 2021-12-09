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22:52 09.12.2021

Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

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Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования, а также переговоры Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой главы государства в четверг вечером.

Также состоялся обмен оценками о ходе и результатах переговоров лидеров Соединенных Штатов и России.

"Глава Украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что главы государств также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение "лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии". Были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.

Теги: #переговоры #зеленский #сша #украина #байден
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