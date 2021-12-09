Зеленский и Байден завершили переговоры, обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе и ход реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, во время которого стороны обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и ход внутренних реформ в Украине. Разговор длился полтора часа.

"Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", – написал Зеленский на своей странице в Твиттере в четверг вечером.