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22:23 09.12.2021

Байден в разговоре с Зеленским заявил, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины - Ермак

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Байден в разговоре с Зеленским заявил, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе переговоров президентов США и Украины в четверг американский лидер Джозеф Байден заявил, что любые решения, касающиеся Украины, не могут быть приняты без Украины.

"Байден сказал, что любые решения, которые касаются Украины, не могут быть без Украины", - передал Ермак слова Байдена в эфире программы "Право на владу" в четверг.

По словам главы Офиса президента, что "США предоставят всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать отпор (России – ИФ) в любое время".

Он также добавил, что Байден поприветствовал Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ, в частности, судебной реформы.

"Мы сегодня увидели все сигналы, которые были посланы в виде санкций и которые были приняты в отношении человека, который блокировал в самом верху Конституционного суда Украины проведение этих реформ", - сказал Ермак.

 

Теги: #сша #переговоры #украина #решения
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