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22:12 09.12.2021

Байден в разговоре с Зеленским: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа

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Байден в разговоре с Зеленским: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа

Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, передал слова президента США Джозефа Байдена глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это было сказано Байденом во время телефонного разговора американского и украинского президентов в четверг.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и от членов НАТО", - заявил Ермак в эфире программы "Право на владу" в четверг.

Он добавил, что переговоры длились полтора часа, беседа была теплой и откровенной.

 

Теги: #сша #переговоры #нато
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