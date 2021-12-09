Байден в разговоре с Зеленским: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа

Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, передал слова президента США Джозефа Байдена глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это было сказано Байденом во время телефонного разговора американского и украинского президентов в четверг.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и от членов НАТО", - заявил Ермак в эфире программы "Право на владу" в четверг.

Он добавил, что переговоры длились полтора часа, беседа была теплой и откровенной.