События

20:25 09.12.2021

Американский регулятор рекомендовал подросткам 16-17 лет делать третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19

1 мин читать
Американский регулятор рекомендовал подросткам 16-17 лет делать третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение для 16-17-летних на получение третьей дозы вакцины Pfizer, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Теперь жители США из этой возрастной категории смогут получить "бустерную" дозу Pfizer после того, как меру официально порекомендуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США, что, как ожидается, произойдет в ближайшее время. Будут ли одобрены дополнительные дозы вакцин для детей младше 16 лет на данный момент неизвестно.

В ноябре месяце в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент около 5 млн детей получили как минимум одну дозу вакцины.

В США жители моложе 18 лет, желающие защититься от коронавируса, пока могут получить только вакцину компании Pfizer.

Теги: #дети #сша #вакцинация #рекомендация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:19 09.12.2021
Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

19:32 09.12.2021
Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

18:09 09.12.2021
США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

17:33 09.12.2021
США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова и его фонда

США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова и его фонда

15:00 09.12.2021
Байден обязал правительство США достичь климатической нейтральности в своей работе к 2050г

Байден обязал правительство США достичь климатической нейтральности в своей работе к 2050г

11:19 09.12.2021
До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

09:58 09.12.2021
Венедиктова обсуждает в США опыт и перспективы сотрудничества в правоохранительной деятельности

Венедиктова обсуждает в США опыт и перспективы сотрудничества в правоохранительной деятельности

09:33 09.12.2021
Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

08:21 09.12.2021
Ракета SpaceX с астрофизической лабораторией NASA стартовала на орбиту

Ракета SpaceX с астрофизической лабораторией NASA стартовала на орбиту

06:15 09.12.2021
США намерены обсудить Россию с партнерами на встрече глав МИД G7

США намерены обсудить Россию с партнерами на встрече глав МИД G7

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укроборонпром" станет акционерным обществом – решение правительства

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

США ввели санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова и его фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" станет акционерным обществом – решение правительства

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

В Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву – Аваков

Кабмин дал старт эксперименту по электронной очереди на пропуск границы

Украина в ТКГ предложила провести обмен до 60 удерживаемых лиц к Новому году - Арестович

На Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников ранены два бойца ВСУ - штаб ООС

Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии, поблагодарил Байдена за лидерство в защите свободы и равенства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА