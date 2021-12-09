Американский регулятор рекомендовал подросткам 16-17 лет делать третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение для 16-17-летних на получение третьей дозы вакцины Pfizer, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Теперь жители США из этой возрастной категории смогут получить "бустерную" дозу Pfizer после того, как меру официально порекомендуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США, что, как ожидается, произойдет в ближайшее время. Будут ли одобрены дополнительные дозы вакцин для детей младше 16 лет на данный момент неизвестно.

В ноябре месяце в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент около 5 млн детей получили как минимум одну дозу вакцины.

В США жители моложе 18 лет, желающие защититься от коронавируса, пока могут получить только вакцину компании Pfizer.