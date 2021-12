10 декабря: Какой сегодня праздник

10 декабря в мире празднуют День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии, в Швейцарии Фестиваль Эскаляд, а у православных - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" и Романов день. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День прав человека

10 декабря – День прав человека. Официально праздник был провозглашен в 1950 году по инициативе ООН. Дату приняли в честь принятия в Париже в 1958 году Всеобщей декларации прав человека. Это международный акт, согласно которому каждый человек имеет равные права на свободу и несет ответственность перед этим законом.

Международный день защиты прав животных

10 декабря празднуется Международный день защиты прав животных. Праздник был введен Генеральной ассамблеей ООН в 1998 году. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день была принята Всеобщая декларация прав человека. И этот праздник должен подчеркнуть, что животные имеют те же права, что и человек. В этот день объединяются все, кто вступает в защиту братьев наших меньших. Цель праздника – привлечь внимание к морально-этическим проблемам, связанным с животными.

Всемирный день футбола

10 декабря ежегодно празднуют Всемирный день футбола. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН. Благодаря этому дню все болельщики, любители и спортсмены могут почтить любимый вид спорта.

Игра с мячом существовала в Китае еще в III – II веках до нашей эры. Главной целью было попасть в сетку, которую закрепляли на шестах из бамбука. Сходные варианты также существовали у египтян и греков. Однако настоящей родиной футбола считается Англия. Существует даже документальное подтверждение, датируемое 1170 годом. В нем описано, что молодежь собирается на поле для игры в мяч.

Игра стала даже столь популярной, что возникла настоящая проблема для короля Эдуарда II. В 1300-х годах страна готовилась к войне с Шотландией, однако воины не упражнялись в стрельбе из лука, а играли в футбол. Королю ничего не оставалось, как запретить на время эту игру.

Со временем футбол распространялся и стал достаточно популярен среди представителей рабочего класса. Во время игры люди не просто отдыхали, но могли пообщаться. Однако тогда матчи проходили не совсем цивилизованно. Правила были нечеткими, на поле не было судей, поэтому часто случались потасовки.

В XVIII веке футбол становится популярен не только среди рабочего класса. В него начинают играть студенты вузов. Именно в Кембриджском университете в 1848 году были установлены первые правила. Интересно, что некоторые из них действуют и сейчас. В 1863 году в Англии создают первую Футбольную ассоциацию.

Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии

10 декабря весь мир празднует День Нобеля. Эту дату приурочили ко дню смерти Альфреда Нобеля, являвшегося выдающимся химиком, инженером, изобретателем, писателем. Именно он изобрел динамит и многие другие вещи. Нобель оставил все свое наследство (31,5 миллиона шведских крон) на финансирование международной премии за достижения в физике, химии, физиологии, медицине, мире, экономике и литературе.

Фестиваль Эскаляд

Фестиваль Эскаляд –красивый исторический праздник, который проходит ежегодно в швейцарском городе Женеве в начале зимы. Он длится 3 дня – с пятницы по воскресенье – в ближайшие от 11 декабря выходные. Этот фестиваль посвящен победе горожан над войском герцога Савойского и получению независимости от Каролингов в 1602 году.

Согласно историческим данным, герцог Савойский Шарль Эммануэль в декабре 1602 года неожиданным штурмом попытался захватить соседнюю с его герцогством богатую по тем временам Женеву, ставшую, по его мнению, слишком вольным городом.

Нападение было успешно отбито, причем потери с обеих сторон были не соотносимы – на 17 погибших женевцев пришлись сотни павших противников. Кстати, Женева сохраняла независимость вплоть до присоединения к Швейцарской Конфедерации в 1815 году.

С тех пор ночь с 11 на 12 декабря – когда произошло нападение на город – отмечается в Женеве как один из самых знаменательных и любимых праздников горожан. В честь этого события проходит ряд праздничных мероприятий под названием Фестиваль Эскаляд, что в переводе с французского Escalader означает "подниматься по лестнице, лезть вверх".

Декабрьский фестиваль Эскаляд – это красочное костюмированное средневековое действо, в котором участвует весь город. В течение этих дней по городу ходят ряженые в старинные костюмы женевцы, с барабанами и флейтами, а старинные воины устраивают стрельбу из мушкетов и пушек.

Церковный праздник

10 декабря – праздник Знамения, посвященный иконе Пресвятой Богородицы. Это один из первых иконописных образов Девы Марии. Икона находилась в Новгороде с XII в., а название "Знамение" за ней закрепилось после свершения чуда.

В 1170 году город окружили враги и жители не имели другого выхода, чем надеяться на Божью помощь. Новгородцы молились Богу три дня и три ночи. На третью ночь Божественный голос дал епископу Илии указание, что делать. На крепостной стене нужно было разместить образ Божией Матери. Он так и поступил.

Одна из вражеских стрел попала в образ и из глаз Пресвятой Богородицы полились слезы. Враги ужаснулись и начали сражаться друг с другом. Этим воспользовались местные жители и вступили в сражение. В результате их ждала победа.

Через три дня епископом Илией был основан новый праздник – Знамение.

Также 10 декабря в церковном календаре – День памяти святого Романа. Отшельник всю жизнь прожил в сирийской пустыне, питаясь только хлебом и водой. Считалось, что его молитвы могут исцелить любую болезнь. В народе святого Романа называют покровителем беременных. Женщины молятся ему при бесплодии.

В этот день:

1901 год – В Стокгольме вручили первые Нобелевские премии;

1948 год – Генассамблеей ООН принята Всеобщая декларация прав человека;

1949 год – Во время масштабной кампании устранения квалифицированных украинских работников из академических учреждений в обвинении "за антисоветскую деятельность" арестовали историка, археографа Ярослава Дашкевича;

1953 год – Выходит 1-й номер журнала "Playboy";

1960 год – Началось строительство нефтепровода "Дружба";

1981 год – Американский журнал The New England Journal of Medicine публикует статью о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов, позже оно получит название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД);

1999 год – Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее принадлежал США).

Именины: Василий, Алексей, Андрей, Борис, Всеволод, Владимир, Николай, Иван, Дмитрий, Федор, Сергей, Роман, Яков.