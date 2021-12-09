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19:36 09.12.2021

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

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Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что планирует контакты с главой Украинского государства Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский" - ИФ) и политический процесс в целом", - сказал Макрон на пресс-конференции.

"Наша цель, европейцев, и США, наших партнёров, - это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе", - отметил он.

Теги: #президент #зеленский #франция #путин
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