Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

Почти все выявленные случаи заражения штаммом "омикрон" в США протекают у пациентов в легкой форме, сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

"Болезнь пока протекает в легкой форме", - сказала Валенски в интервью агентству Associated Press, говоря о случаях "омикрона" в США.

По ее словам, среди основных симптомов - кашель и высокая утомляемость.

Вместе с тем она подчеркнула, что пока данные имеются в ограниченном объеме, и агентство работает над более детальным анализом нового штамма.

Валенски также сообщила, что более 75% из тех, у кого выявили "омикрон", были вакцинированы. Большинство из заболевших - молодые люди. Она добавила, что около трети случаев "омикрона" пришлись на тех, кто сделал бустерную дозу вакцины.

Согласно последним данным, десятки случаев заражения "омикроном" выявлены примерно в 20 американских штатах. Лишь в одном случае пациента пришлось госпитализировать. Случаев смерти от "омикрона" пока в США не зафиксировано.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.