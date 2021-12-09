Во вторник, 7 сентября, в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, сообщает Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт. Холмы, на глубине 10 км", - указывается в сообщении.

Отмечается, что землетрясение такой мощности относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.