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19:20 09.12.2021

В Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

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В Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

Во вторник, 7 сентября, в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, сообщает Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт. Холмы, на глубине 10 км", - указывается в сообщении.

Отмечается, что землетрясение такой мощности относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Теги: #черниговская_область #землетрясение
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