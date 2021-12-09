Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию касательно милитаризации Крыма, документ содержит поддержку "Крымской платформы" и призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку "Крымской платформы", призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в четверг.

Министр также выразил благодарность всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ.

"Он консолидирует международную поддержку "Крымской платформы" и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - подчеркнул глава МИД.