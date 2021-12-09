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18:09 09.12.2021

США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

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США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

Госдепартамент США ввел санкции за серьезные коррупционные действия в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги Тупицкой.

Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа США.

Отмечается, что ограничения применяются "за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время службы в украинской судебной системе". Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также попала под санкции.

Согласно пресс-релизу на сайте Госдепа США, "сегодня Соединенные Штаты также предпринимают дополнительные смелые действия по борьбе с коррупцией и усилению ответственности за счет санкций и визовых ограничений в рамках "Глобального закона Магнитского" и положения раздела 7031 (c) по ограничению визового режима Госдепартамента".

В Госдепе подчеркнули, что указанные действия способствуют привлечению к ответственности коррумпированных субъектов по всему миру и сдерживания тех, кто будет стремиться действовать безнаказанно, игнорировать международные стандарты и подрывать демократию и верховенство закона.

Теги: #сша #тупицкий #санкции
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