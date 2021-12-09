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18:04 09.12.2021

Кабмин дал старт эксперименту по электронной очереди на пропуск границы

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Кабмин дал старт эксперименту по электронной очереди на пропуск границы

Кабинет министров Украины на заседании в четверг дал старт эксперименту по электронной очереди на пропуск границы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы - почти 10 млрд грн на три года. Чтобы сейчас увеличить пропуска на границе, правительство сегодня примет решение о внедрении экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы", – сказал Шмыгаль в ходе заседания правительства в четверг.

"Такая электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам - не простаивать несколько дней, что существенно снизит расходы бизнеса. Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Также будут созданы комфортные зоны ожидания", – пояснил премьер-министр.

Теги: #очередь #граница #кабмин
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