На Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников ранены два бойца ВСУ - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получили ранения двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Шум оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Недалеко от Пивденного противник обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской русские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести", - сообщили в штабе.

Так, чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.