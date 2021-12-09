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17:03 09.12.2021

Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии, поблагодарил Байдена за лидерство в защите свободы и равенства

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Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии, поблагодарил Байдена за лидерство в защите свободы и равенства

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря, принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита демократии и поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство в защите свободы и равенства.

"Демократия – не данность, за нее нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.

Как сообщалось, 9-10 декабря Байден проведет Саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представители приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.

 

Теги: #демократия #зеленский #байден
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