Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии, поблагодарил Байдена за лидерство в защите свободы и равенства

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря, принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита демократии и поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство в защите свободы и равенства.

"Демократия – не данность, за нее нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.

Как сообщалось, 9-10 декабря Байден проведет Саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представители приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.