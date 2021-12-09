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15:26 09.12.2021

Кабмин предлагает признать противоправным деянием публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и оккупации территорий

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Кабмин предлагает признать противоправным деянием публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и оккупации территорий

Кабинет министров предлагает Верховной Раде признать публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, оккупации территорий и попыток легитимизировать аннексию противоправным деянием.

Соответствующей проект закона был одобрен на заседании правительства в четверг.

Согласно законопроекту публичного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины признается надругательством над жертвами агрессивной войны против Украины, унижением достоинства Украинского народа, является противоправным и несет за собой правовые последствия.

Документом предлагается определить, что под публичным отрицанием агрессии и оккупации стоит понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем к одному лицу, в котором высказывается какое-либо письменное обращение или графическое изображение временно оккупированных территорий Крыма в границах государственной границы иностранного государства или как отдельного субъекта вне государственной границы Украины.

Под публичным отрицанием попыток России легализовать и легитимизировать аннексию следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем к одному лицу, в котором высказывается какое-либо письменное отрицание действий России и ее должностных лиц, с предоставлением юридической силы нормативно-правовым актам и документам, выданным органами власти РФ относительно оккупированной территории после 20 февраля 2014 года.

Отмечается, что такие публичные отрицания осуществляется преимущественно в прессе, на радио, телевидении, или с применением других средств массовой информации, распространяется через интернет сети, или с применением других способов телекоммуникационной связи, публичных выступлениях, демонстрации в общественных местах плакатов, слоганов, других произведений, а также распространение листовок или других печатных материалов.

Согласно проекту документа, лица, которые виновны в нарушении данных норм будут нести ответственность предусмотренную законодательством.

Вторым законопроектом правительство предлагает установить административную ответственность за нарушение данных норм.

В частности, за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, оккупации территорий Донбасса и Крыма и попыток легализировать и легитимизировать аннексию предлагается наказывать штрафом в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если данные действия на протяжении года будут осуществлены повторно, то за это предполагается наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Отмечается, что субъектами правонарушения в данной статье являются национальные и иностранные публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимые лица.

Теги: #ответственность #агрессия_рф #отрицание #кабмин
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