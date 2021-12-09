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14:07 09.12.2021

Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

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Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

От независимости нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зависит эффективность расследований детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и достойное представление обвинения в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), подчеркивает генеральный прокурор Ирина Венедиктова

Выступая в четверг в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, Венедиктова отметила, что важную роль в борьбе с коррупцией в Украине играет САП.

"От независимости ее руководителя зависит эффективность расследования уголовных производств детективами НАБУ и достойное представление обвинения в ВАКС", - сказала генпрокурор.

"Поэтому в ближайшее время мы ожидаем финальный аккорд в избрании конкурсной комиссией нового руководителя САП, способного обеспечить эффективное противодействие коррупционерам", - подчеркнула Венедиктова.

Также она добавила, что ожидает полноценного функционирования Бюро экономической безопасности.

Кроме того, генпрокурор обратила внимание на необходимость принятия Верховной Радой антикоррупционной стратегии.

"От парламентариев мы ожидаем как можно быстрейшего принятия глобальной антикоррупционной стратегии… чтобы обеспечить антикоррупционные институты надежной "дорожной картой" и инструментарием на ближайшие годы", - сказала Венедиктова.

Теги: #венедиктова #сап #прокуратура #кадры
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