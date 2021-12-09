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13:48 09.12.2021

Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

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Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявляет, что в НАПК уверены в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца 2021 года, неназначение же будет означать победу коррупции в стране.

"Неназначение руководителя САП – часть коррупционной стратегии, потому что руководитель САП является ключевым в обеспечении того, что президент обещал в своей программе, обещали парламент и правительство" – сказал Новиков в четверг на брифинге в Киеве.

Он продолжил: "Поскольку в конкурсной комиссии есть представители от генерального прокурора - международные эксперты, есть представители от парламента, который обещал избирателям победу над коррупцией, то мы уверены в НАПК, что до конца этого года антикоррупционный прокурор будет назначен. Все ветви власти обещали это украинскому обществу".

"Неназначение антикоррупционного прокурора будет фактически означать… победу коррупции в Украине", - резюмировал глава НАПК.

Теги: #напк #новиков #коррупция #сап
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