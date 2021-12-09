Кулеба не рассчитывает на участие НАТО в военном противостоянии РФ в случае ее нападения на Украину, но ждет от Альянса поддержки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в случае нападения на Украину РФ понесет значительные человеческие потери и выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин этого не хочет.

"Они (США и другие союзники - ИФ) могут нанести экономический удар (в случае нападения РФ на Украину – ИФ). Мы будем сражаться на земле. Мне жаль говорить это, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", - сказал Кулеба в интервью SkyNews в ходе визита в Великобританию.

Министр отметил, что работает с союзниками, такими как США и Великобритания, над способами сдерживания Кремля, но дал понять, что украинские военные готовы защищать страну.

"Мы - вместе с партнерами - должны сделать эту цену непосильной для Путина", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД описал трехсторонний подход к попыткам сдержать возобновление российской агрессии: через политические заявления, санкции и более тесное военное сотрудничество с партнерами.

Он добавил, что не ожидает, что НАТО вместе с украинскими войсками будет сражаться с РФ, если сдерживание российской стороны не будет успешным, но ожидает их поддержки. "Мы просим помочь нам избежать войны или, если мы остаемся без альтернативы из-за готовности России начать войну, тогда помогите нам укрепить нашу армию", - сказал Кулеба.