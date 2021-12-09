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12:38 09.12.2021

Международная антиигиловская коалиция завершила боевые задачи в Ираке, уходит из страны - советник правительства

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Международная антиигиловская коалиция завершила боевые задачи в Ираке, уходит из страны - советник правительства

Международная коалиция против группировки ИГ окончила выполнение боевых действий в Ираке, ее силы начали выводиться из страны, заявил в четверг советник правительства Ирака по нацбезопасности Касем аль-Араджи.

"Последний этап переговоров с международной коалицией, начавшийся в прошлом году, подошел к концу... боевые миссии коалиционных сил окончены, и они официально уходят из Ирака", - приводят иракские СМИ выдержки из заявления советника.

"Отношения с международной коалицией продолжатся - в формате тренировок, консультаций и укрепления (боевого - ИФ) потенциала", - добавил он.

В апреле этого года США и силы международной коалиции дали согласие на то, чтобы вывести своих военных из Ирака, однако о сроках этой операции тогда не сообщалось.

Переговоры о выводе остающихся в Ираке американских войск начались еще в июне прошлого года, когда у власти в Вашингтоне находилась администрация прежнего президента США Дональда Трампа.

Между тем, размещенные в Ираке войска коалиции неоднократно подвергались нападениям со стороны местных формирований ополченцев.

Теги: #ирак #войска
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