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12:11 09.12.2021

В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

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В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

Военный наряд Национальной гвардии Украины, несущий службу на одном из блокпостов в Донецкой области, применил огнестрельное оружие для остановки и задержания нетрезвого мужчины, пытавшего совершить прорыв через блокпост на автомобиле, сообщает пресс-служба Нацгвардии в четверг.

"Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, находившийся с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На упреждающий выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, после остановки автомобиля, правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донецкой области, задержали.

"Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции", - подчеркивают в НГУ.

Там напоминают, что работа подразделений Нацгвардии в районе проведения ООС нацелена на контрдиверсионные мероприятия, проверку транспортных средств, документов и проверку лиц по базе розыска для того, чтобы прекратить незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

Теги: #донецкая_область #оружие #полиция #блок_пост
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