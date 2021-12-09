До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

Украине до конца текущего года следует завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отмечает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, имеет влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек", - сказала Квин в четверг в Киеве в ходе конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

"Мы призываем без промедлений завершить процесс значения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс назначения нового руководителя был завершен", - подытожила временный поверенный.

Временная поверенная отметила, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры: принимали активное участие в создании антикоррупционной инфраструктуры Украины и продолжат оказывать помощь в этом направлении и в дальнейшем.

"Новая антикоррупционная архитектура изменила Украину. Мы видим, что гражданское общество и те, кто при власти борются с коррупцией, получили новые инструменты", - добавила она.

Также Квин выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.