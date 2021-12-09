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11:18 09.12.2021

Водитель и пассажир пострадавшего в ДТП на Тернопольщине рейсового автобуса скончались в больнице – полиция

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Водитель и пассажир пострадавшего в ДТП на Тернопольщине рейсового автобуса скончались в больнице – полиция

Водитель и пассажир рейсового автобуса, который накануне столкнулся с легковушкой вблизи села Лозовая в Тернопольськой области, скончались в больнице от полученных во время ДТП травм, еще двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба полиции области.

"Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг.

В нем уточняется, что вечером 8 декабря дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Лозовая на Тернопольщине, столкнулись рейсовый автобус Mercedes Benz Sprinter 313 и автомобиль Volkswagen Passat, в результате чего в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса.

У пострадавших были обнаружены травмы разной степени тяжести.

"В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - подчеркивают в полиции.

Теги: #тернопольская_область #жертвы #дтп
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