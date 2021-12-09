События

10:42 09.12.2021

В четверг и утром в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины будет туман и гололедица – ГСЧС

1 мин читать
В четверг и утром в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины будет туман и гололедица – ГСЧС

Туман и гололедица на дорогах ожидаются в Киеве ряде областей Украины до конца суток в четверг, а также ближайшей ночью и утром в пятницу, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в Киеве и столичной области, а также в большинстве областей удержится туман, видимость 200-500 м; в большинстве западных, северных и Винницких областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.

Теги: #гсчс #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 09.12.2021
В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

12:15 08.12.2021
В Украине осадки утихнут к пятнице

В Украине осадки утихнут к пятнице

15:16 07.12.2021
Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

Спасатели нашли тело мужчины, который потерялся в горах на Закарпатье 4 декабря - ГСЧС

13:09 07.12.2021
В ГСЧС предупреждают украинцев о повышенной опасности схождения лавин в Карпатах

В ГСЧС предупреждают украинцев о повышенной опасности схождения лавин в Карпатах

12:43 07.12.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

11:29 07.12.2021
Количество погибших в ДТП в Черниговской области возросло до 13 человек - ГСЧС

Количество погибших в ДТП в Черниговской области возросло до 13 человек - ГСЧС

09:22 07.12.2021
В Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, погибли 12 человек – ГСЧС

В Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом, погибли 12 человек – ГСЧС

12:54 06.12.2021
В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

12:54 05.12.2021
В начале недели в Украине ожидаются снегопады, дожди и гололедица

В начале недели в Украине ожидаются снегопады, дожди и гололедица

09:14 05.12.2021
Зима царит на горе Поп Иван Черногорский

Зима царит на горе Поп Иван Черногорский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ нашла тело убитого в 2016г водителя BlaBlaCar Тараса Позднякова – пресс-секретарь

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон

В ТКГ обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, но не достигли единого понимания – Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу

Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная антиигиловская коалиция завершила боевые задачи в Ираке, уходит из страны - советник правительства

СБУ нашла тело убитого в 2016г водителя BlaBlaCar Тараса Позднякова – пресс-секретарь

В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

Водитель и пассажир пострадавшего в ДТП на Тернопольщине рейсового автобуса скончались в больнице – полиция

Саакашвили судят в Тбилиси за незаконное пересечение границы, сам он не присутствует на процессе

США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон

У субарктических пингвинов вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне птенцы

В Румынию в ближайший месяц можно будет свободно въехать только с сертификатом о вакцинации и отрицательным тестом на COVID-19

В ТКГ обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, но не достигли единого понимания – Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА