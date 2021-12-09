В четверг и утром в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины будет туман и гололедица – ГСЧС

Туман и гололедица на дорогах ожидаются в Киеве ряде областей Украины до конца суток в четверг, а также ближайшей ночью и утром в пятницу, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в Киеве и столичной области, а также в большинстве областей удержится туман, видимость 200-500 м; в большинстве западных, северных и Винницких областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.