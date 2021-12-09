События

10:28 09.12.2021

В Румынию в ближайший месяц можно будет свободно въехать только с сертификатом о вакцинации и отрицательным тестом на COVID-19

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В Румынию в ближайший месяц можно будет свободно въехать только с сертификатом о вакцинации и отрицательным тестом на COVID-19

Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, согласно которым с 10 декабря 2021 года по 8 января 2022 года въезд в страну без необходимости прохождения 14-дневной изоляции будет возможен только для лиц, которые, кроме сертификата о вакцинации, имеют сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 48 часов до въезда в Румынию.

Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, результаты теста подходят, в частности, и выданный Украиной, но исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дия" и мобильные приложения).

Соответствующая информация внесена в интерактивную карту на сайте МИД Украины

Теги: #коронавирус #румыния #въезд
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