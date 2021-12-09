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10:10 09.12.2021

В ТКГ обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, но не достигли единого понимания – Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу

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В ТКГ обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, но не достигли единого понимания – Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу

 Участники переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, однако не достигли единого понимания, сообщил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.

"Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом", - указано в сообщении Киннунена для прессы по итогам очередной встречи на уровне глав делегаций.

В то же время он подчеркнул, что участники рабочей группы по безопасности "не достигли единого понимания" и призвал стороны к дальнейшей конструктивной работе.

Он также отметил, что несмотря на снижение количества нарушений режима прекращения огня за последние две недели, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения продолжает вызывать озабоченность из-за значительной активизации боевых действий.

Сообщается, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает сталкиваться со свободой передвижения в отдельных районах Луганской области Украины (ОРЛО).

Отмечается, что политическая рабочая группа провела конструктивное обсуждение вопросов, связанных с разработкой единого Плана действий по имплементации Минских соглашений.

Участники гуманитарной рабочей группы сосредоточили внимание на вопросе лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, а также на возможном открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа обсудила актуальные аспекты, связанные с водоснабжением, включая тарифы на оплату воды, а также пенсионные выплаты, мобильную связь и экологическую ситуацию на Донбассе.

 

Теги: #ткг #обсе #киннунен
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