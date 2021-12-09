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09:58 09.12.2021

Венедиктова обсуждает в США опыт и перспективы сотрудничества в правоохранительной деятельности

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Венедиктова обсуждает в США опыт и перспективы сотрудничества в правоохранительной деятельности

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты провела встречу с заместителем генпрокурора США Кеннетом А. Полит-младшим и его советником по международным делам Брюсом Шварцом, в ходе которой стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере борьбы с преступностью.

Как сообщает пресс-служба Офисе генпрокурора Украины в четверг, указанная поездка является первым с 2002 года визитом украинского генпрокурора в США.

В ходе встречи, представители Минюста США отметили высокий уровень и тесное взаимодействие между Министерством юстиции США и Офисом генерального прокурора (ОГП).

Уточняется, что Соединенные Штаты и Украина являются участниками двустороннего Договора о взаимной правовой помощи, и обе страны активно используют его для проведения расследований и судебного преследования.

"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично – за последний год мы выдали в США столько же человек, сколько за предыдущие четыре года вместе взятые. И я убеждена, что мы будем и дальше действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", – заявила по этому поводу генпрокурор Венедиктова.

В ОГП отмечают, что американские коллеги высоко оценили поддержку украинских правоохранителей в проведении международных операций по противодействию киберпреступности.

"У нас уже есть история общих побед по прекращению деятельности хакерских группировок и международных мошеннических схем. Речь идет о масштабных операциях правоохранительных органов, которые оказывают глобальное влияние, как, например, международная операция по разоблачению хакерской группы, распространявшая вредоносное программное обеспечение "Emotet", – подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что украинская прокуратура открыта для развития сотрудничества в сфере кибербезопасности, совместных проектов по защите интеллектуальной собственности, противодействию экологическим преступлениям и торговле людьми.

"Также Офис Генпрокурора работает с партнерами и экспертами США над функциональным анализом всех уровней прокуратуры Украины и Концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка", - добавляют в ОГП.

Теги: #сша #правоохранители #венедиктова
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