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08:36 09.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 267,8 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 267,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 267 млн 850 тыс. 460, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 279 тыс. 358 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 538 тыс. 947 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 793 тыс. 228.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 666 тыс. 241. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 474 тыс. 111 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 млн 167 тыс. 781 заболевший, из них умерли 616 тыс. 251 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 679,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 438 человек, Индии - 339, Бразилии - 2 тыс. 870.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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