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08:21 09.12.2021

Ракета SpaceX с астрофизической лабораторией NASA стартовала на орбиту

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Ракета SpaceX с астрофизической лабораторией NASA стартовала на орбиту

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA для изучения устройства Вселенной, сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США (08:00 по Киеву) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По сообщению NASA, в задачи миссии IXPE входит слежение за источниками рентгеновских лучей. Данные позволят астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Миссия будет также изучать активные ядра галактик.

На космическом аппарате массой 320 кг установлено три телескопа, предназначенных для измерения поляризованного рентгеновского излучения. Он будет выведен на экваториальную орбиту высотой 540 км через 33 минуты после запуска.

Срок службы спутника рассчитан на два года. Стоимость проекта, который реализуется NASA совместно с Итальянским космическим агентством (ASI), оценивается в 188 млн долл.

Первая многоразовая первая ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, примерно через 8,5 минут после старта должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 600 от космодрома на мысе Канаверал.

Теги: #сша #спутник #запуск #spacex
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