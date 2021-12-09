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08:17 09.12.2021

В Украине за сутки выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 547 человек, 465 умерло

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В Украине за сутки выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 24 547 человек, 465 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 12 376 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 24 547 человек, 465 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 26 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине! За сутки 08 декабря в Украине: зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 078, медработников – 194); 178 796 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 449 человек; летальных исходов – 465; выздоровело – 24 547 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 532 357 человек; выздоровело – 3 109 423 человека; летальных исходов 2 133 970.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус
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