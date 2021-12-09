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08:11 09.12.2021

Британские правоохранители готовы помогать МВД Украины в противодействии нелегальной миграции

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Британские правоохранители готовы помогать МВД Украины в противодействии нелегальной миграции

Британские партнеры подтвердили готовность помогать Министерству внутренних дел Украины в противодействии нелегальной миграции по результатам заседания направления "Безопасность и оборона" диалога стратегического партнерства между двумя странами, передает пресс-служба МВД.

"Мы осознаем ответственность, возложенную на правительство Украины и подразделения системы МВД – когда Европу шантажируют искусственно созданным миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Наша работа направлена на защиту и безопасность внешних рубежей ЕС. Сегодня во время панельной дискуссии в рамках Диалога стратегического партнерства между Украиной и Великобританией вместе с международными партнерами обсудили сотрудничество в сфере защиты границ", – заявила  заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

При этом, украинская сторона рассказала британским коллегам о мерах, предпринимаемых МВД для устранения новых гибридных угроз национальной безопасности и путях усиления украинско-белорусского участка государственной границы. Меры включают в том числе развитие интеллектуальной границы и привлечение международных партнеров для усиления возможностей в этом вопросе.

"Сейчас ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируема, однако мы понимаем, что существует возможность обострения ситуации, если потоки нелегальных мигрантов будут перенаправлены и начнут прорываться через украинские рубежи. Поэтому пора объединить усилия и совместно противодействовать этим вызовам. Британская сторона подтвердила готовность помогать МВД Украины в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции".

Теги: #великобритания #мигранты #мвд
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