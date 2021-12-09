В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи Тернополя было госпитализировано 10 человек

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи Тернополя в среду было госпитализировано 10 человек, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"8 декабря в 16 ч. 26 мин. вблизи г. Тернополь на автодороге М 19 "Кременец – Тернополь" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля госпитализированы 10 человек. Для деблокации от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 ед. техники", - указано в сводке.

Отмечается, что по состоянию на 7 ч. 9 декабря остаются госпитализированными 7 человек, угрозы их жизни нет.